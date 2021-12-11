Куда могут полететь казахстанцы в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рейсы по международным направлениям выполняются в 24 страны по 68 маршрутам с частотой 247 рейсов в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Так, казахстанцы в предстоящие праздничные дни могут посетить следующие страны:

Турция, 39 рейсов (Нур-Султан – Стамбул, Алматы – Стамбул, Шымкент – Стамбул, Нур-Султан – Анталья, Алматы – Анталья, Актау – Стамбул, Актобе – Стамбул, Туркестан – Стамбул);

ОАЭ, 47 рейсов (Нур-Султан – Дубай, Алматы – Дубай, Нур-Султан – Абу-Даби, Алматы – Шарджа, Нур-Султан – Шарджа, Алматы – Абу-Даби, Шымкент – Дубаи, Актау - Дубаи);

Россия, 42 рейса (Нур-Султан – Москва, Нур-Султан – Санкт-Петербург, Нур-Султан – Омск/Новосибирск/Калининград, Алматы – Москва/Калининград, Актау – Москва/Грозный, Караганда – Москва, Костанай – Москва и Шымкент – Москва;

Узбекистан, 32 рейса (Нур-Султан – Ташкент, Алматы – Ташкент, Алматы – Самарканд, Актау – Ургенч/Нукус, Актобе – Нукус, Туркестан – Ташкент;

Грузия, 18 рейсов (Нур-Султан/Атырау/Актау – Кутаиси, Алматы/Актау – Тбилиси);

Кыргызстан, 11 рейсов (Алматы – Бишкек, Туркестан – Бишкек, Нур-Султан – Бишкек);

Беларусь, 8 рейсов (Нур-Султан – Минск, Алматы – Минск);

Украина, 7 рейсов (Нур-Султан – Киев, Алматы – Киев);

Германия, 9 рейсов (Нур-Султан – Франкфурт, Уральск – Франкфурт, Атырау – Франкфурт, Алматы – Франкфурт);

Таджикистан, 2 рейса (Алматы– Душанбе);

Южная Корея, 3 рейса (Алматы – Сеул);

Нидерланды, 2 рейса (Атырау – Амстердам);

Польша, 2 рейса (Нур-Султан – Варшава);

Армения, 2 рейса (Актау – Ереван);

Великобритания, 1 рейс (Нур-Султан – Лондон);

Венгрия, 1 рейс (Будапешт – Нур-Султан);

Мальдивы, 4 рейса (Алматы – Мале);

Таиланд, 2 рейса (Алматы – Пхукет);

Азербайджан, 3 рейса (Алматы – Баку);

Катар, 2 рейса (Алматы – Доха);

Саудовская Аравия, 3 рейса (Алматы – Джидда, Алматы – Медина, Шымкент – Медина);

Кувейт, 2 рейса (Алматы – Эль-Кувейт);

Шри-Ланка, 2 рейса (Алматы – Коломбо);

Индия, 3 рейса (Алматы – Дели).

Отмечаем, что рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.