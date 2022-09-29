Куда могут обратиться казахстанцы в случае нарушения их трудовых прав
Электронные адреса инспекций труда:
управление по инспекции труда Акмолинской области - [email protected];
управление по инспекции труда Актюбинской области – [email protected];
управление по инспекции труда Алматинской области – [email protected];
управление государственной инспекции труда Атырауской области – [email protected];
управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области – [email protected];
управление инспекции труда акимата Жамбылской области – [email protected];
управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области – [email protected];
управление по инспекции труда Карагандинской области – [email protected];
управление инспекции труда акимата Костанайской области – [email protected];
управление по контролю Кызылординской области – [email protected];
управление государственной инспекции труда Мангистауской области – [email protected];
управление труда Павлодарской области – [email protected];
управление государственной инспекции Северо-Казахстанской области – [email protected];
управление по контролю Абайской области – [email protected]
управление по инспекции труда Жетысуской области – [email protected] ;
управление по инспекции труда У лытауской области – [email protected] ;
управление по инспекции труда Туркестанской области – [email protected];
управление государственной инспекции труда города Шымкента – [email protected];
управление инспекции труда города Алматы – [email protected];
управление контроля и качества городской среды города Астаны – [email protected].
За 8 месяцев государственными инспекторами труда проведено 3628 проверок, в ходе которых выявлено 6171 нарушение, в том числе по вопросам трудовых отношений – 4143;
-в сфере безопасности и охраны труда – 1885; в сфере занятости населения – 143.
По результатам проверок выдано 2063 предписания, обязательных к исполнению. Наложено 1396 штрафов на сумму 271,7 млн тенге. Вынесено 492 предупреждения.
Фото: gov.kz