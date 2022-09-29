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    21:24, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Куда могут обратиться казахстанцы в случае нарушения их трудовых прав

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В случае нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей, в том числе по вопросам задержки выплаты заработной платы, необеспечения безопасных условий труда, незаконного увольнения и других, граждане Казахстана могут обратиться с соответствующим заявлением в инспекции труда областей, городов республиканского значения и столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерста труда и социальной защиты населения РК.

    Электронные адреса инспекций труда:

    управление по инспекции труда Акмолинской области - [email protected];

    управление по инспекции труда Актюбинской области – [email protected];

    управление по инспекции труда Алматинской области – [email protected];

    управление государственной инспекции труда Атырауской области – [email protected];

    управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области – [email protected];

    управление инспекции труда акимата Жамбылской области – [email protected];

    управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области – [email protected];

    управление по инспекции труда Карагандинской области – [email protected];

    управление инспекции труда акимата Костанайской области – [email protected];

    управление по контролю Кызылординской области – [email protected];

    управление государственной инспекции труда Мангистауской области – [email protected];

    управление труда Павлодарской области – [email protected];

    управление государственной инспекции Северо-Казахстанской области – [email protected];

    управление по контролю Абайской области – [email protected] ;

    управление по инспекции труда Жетысуской области – [email protected] ;

    управление по инспекции труда У лытауской области – [email protected] ;

    управление по инспекции труда Туркестанской области – [email protected];

    управление государственной инспекции труда города Шымкента – [email protected];

    управление инспекции труда города Алматы – [email protected];

    управление контроля и качества городской среды города Астаны – [email protected].

    За 8 месяцев государственными инспекторами труда проведено 3628 проверок, в ходе которых выявлено 6171 нарушение, в том числе по вопросам трудовых отношений – 4143;

    -в сфере безопасности и охраны труда – 1885; в сфере занятости населения – 143.

    По результатам проверок выдано 2063 предписания, обязательных к исполнению. Наложено 1396 штрафов на сумму 271,7 млн тенге. Вынесено 492 предупреждения.


    Фото: gov.kz




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