Куда могут обратиться казахстанцы в случае нарушения их трудовых прав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В случае нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей, в том числе по вопросам задержки выплаты заработной платы, необеспечения безопасных условий труда, незаконного увольнения и других, граждане Казахстана могут обратиться с соответствующим заявлением в инспекции труда областей, городов республиканского значения и столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерста труда и социальной защиты населения РК.

Электронные адреса инспекций труда:

управление по инспекции труда Акмолинской области - [email protected];

управление по инспекции труда Актюбинской области – [email protected];

управление по инспекции труда Алматинской области – [email protected];

управление государственной инспекции труда Атырауской области – [email protected];

управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области – [email protected];

управление инспекции труда акимата Жамбылской области – [email protected];

управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области – [email protected];

управление по инспекции труда Карагандинской области – [email protected];

управление инспекции труда акимата Костанайской области – [email protected];

управление по контролю Кызылординской области – [email protected];

управление государственной инспекции труда Мангистауской области – [email protected];

управление труда Павлодарской области – [email protected];

управление государственной инспекции Северо-Казахстанской области – [email protected];

управление по контролю Абайской области – [email protected] ;

управление по инспекции труда Жетысуской области – [email protected] ;

управление по инспекции труда У лытауской области – [email protected] ;

управление по инспекции труда Туркестанской области – [email protected];

управление государственной инспекции труда города Шымкента – [email protected];

управление инспекции труда города Алматы – [email protected];

управление контроля и качества городской среды города Астаны – [email protected].

За 8 месяцев государственными инспекторами труда проведено 3628 проверок, в ходе которых выявлено 6171 нарушение, в том числе по вопросам трудовых отношений – 4143;

-в сфере безопасности и охраны труда – 1885; в сфере занятости населения – 143.

По результатам проверок выдано 2063 предписания, обязательных к исполнению. Наложено 1396 штрафов на сумму 271,7 млн тенге. Вынесено 492 предупреждения.

Фото: gov.kz







