Куда могут быть вывезены боеприпасы после взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков прокомментировал поиски пропавшего военнослужащего после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области, а также ответил, куда могут быть вывезены боеприпасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в результате взрыва в Жамбылской области были найдены и опознаны 17 человек, погибшие в результате трагедии. Десять человек являлись сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Одного человека, пропавшего без вести, до сих пор не могут найти. Он был сотрудником Министерства обороны.

«В настоящее время производится расследование, вы об этом знаете. Поиски продолжаются уже достаточно длительное время. Большие ресурсы на это задействованы. Понятно, что, возможно, погодные условия будут мешать поиску. Но, думаю, эта работа будет продолжена. Трудность поиска в том, что на самом деле территория большая. Я думаю, что, возможно, во время следствия многие вопросы будут выяснены, это комплексная работа, однозначно ответить очень сложно», - прокомментировал замминистра обороны Дарын Туяков журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Также он ответил на вопрос, куда могут быть вывезены боеприпасы из Жамбылской области.

«Принята целая программа, идет строительство, соответственно, этим занимается МИИР РК. Я думаю, что эта работа будет комплексно производиться», - отметил Дарын Туяков.

По словам заместителя министра, для выведения боеприпасов есть специально подготовленные места.

«Они (боеприпасы) будут вывозиться в разные склады. Например, Аягоз, или еще есть несколько складов. (…) Конкретно, куда сколько вывезли, я вам не отвечу. Работа идет», - прокомментировал Дарын Туяков.

«Работает правительственная комиссия, ее возглавляет вице-премьер. В рамках этой комиссии работа комплексная будет проводиться. Будут строиться новые склады, туда будут вывезены данные боеприпасы», - ответил он.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.















