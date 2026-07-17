Объем поддержки несырьевого экспорта превысил 418 миллиардов тенге — ЭКА

Общий объем поддержки отечественных экспортеров обрабатывающего сектора достиг 418,5 млрд тенге, из которых 55,3 млрд тенге пришлись на предэкспортное и торговое финансирование. Как отмечают в ЭКА, эти показатели демонстрируют уверенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем поддержки составил 332,7 млрд тенге (в том числе 43 миллиарда — на предэкспортное и торговое финансирование).

За первые шесть месяцев текущего года поддержку ЭКА получили 69 отечественных предприятий несырьевого сектора. Особое внимание Агентство уделяет развитию малого и среднего предпринимательства, доля которого в общем количестве поддержанных проектов составила 61%. При этом клиентская база компании продолжает активно расширяться.

Фото: ЭКА

В Агентстве подчеркивают, что ключевым приоритетом ЭКА остается диверсификация национальной экономики. Именно на принципах расширения производств и укрепления экспортного потенциала страны формируется текущий портфель проектов.

По оценке ЭКА, прямой экономический эффект от оказанной поддержки составил 392 млрд тенге.

— Стимулируя экспорт обрабатывающего сектора, мы помогаем отечественным предприятиям наращивать мощности, создавать новые рабочие места и внедрять международные стандарты качества. Каждый поддержанный проект — это вклад в переход от сырьевой модели к высокотехнологичному экспорту, — отметили в Агентстве.

Спрос на инструменты ЭКА продолжают расти. Чаще всего экспортеры используют страхование краткосрочной дебиторской задолженности, которое защищает отечественные предприятия от неоплаты со стороны зарубежных покупателей. Также высокий спрос со стороны бизнеса показали предэкспортное финансирование, помогающее получить средства на производство товаров, и страхование займов. Кроме того, особую роль в поддержке экспорта сыграли такие инструменты, как:

страхование аккредитивов,

экспортное торговое финансирование,

страхование сделок с Банком развития Казахстана,

страхование экспортных кредитов.

Фото: ЭКА

География экспортной активности традиционно показывает высокую концентрацию в промышленных регионах страны. Лидером по объему принятых обязательств стала Карагандинская область с долей 62,6% от общего объема поддержки. Высокие показатели также демонстрируют Восточно-Казахстанская область (15,8%) и область Абай (6,1%).

В топ наиболее экспортируемых товаров вошли металлопродукция, масложировая продукция, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

По итогам первого полугодия главными экспортными направлениями для казахстанских производителей остаются Узбекистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, а также поддержан экспорт в такие страны как ОАЭ, Китай, Германия, Азербайджан, Беларусь, Хорватия и Монголия.

Фото: ЭКА

Портфель Агентства регулярно пополняется новыми брендами, выходящими на внешние рынки. Примером эффективного использования инструментов поддержки стал кейс предприятия пищевой промышленности «Сероп» из Алматы. Компания за счет страхования краткосрочной дебиторской задолженности смогла полностью защитить себя от рисков неплатежей со стороны зарубежных партнеров. Это позволило отечественному производителю уверенно выйти на внешние рынки сбыта, расширить географию поставок плодоовощной продукции.

Экспортно-кредитное агентство Казахстана продолжает наращивать объемы поддержки бизнеса, последовательно трансформируя цифровую экспортную среду и повышая ее технологичность, прозрачность и удобство для производителей.

Сегодня Агентством представлены две цифровые платформы:

Для отечественных экспортеров — «Личный кабинет экспортера»: полностью онлайн-сервис с удобным трекингом заявок в реальном времени. За первое полугодие через него успешно обработано около 120 заявок.

полностью онлайн-сервис с удобным трекингом заявок в реальном времени. За первое полугодие через него успешно обработано около 120 заявок. Для зарубежных покупателей — «Витрина экспортеров»: интерактивный шоурум продукции Made in Kazakhstan. Покупатели могут быстро находить верифицированных поставщиков и связываться с ними напрямую. На 1 июля на платформе представлены уже 135 компаний и более 420 товаров.

Справочно:

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (входит в структуру АО «НИХ «Байтерек») — национальный институт развития и продвижения несырьевого экспорта.

Агентство предоставляет предприятиям обрабатывающего сектора, банкам второго уровня и другим финансовым институтам страховую защиту от коммерческих и политических рисков, обеспечивая безопасность сделок на всех этапах экспортного цикла.

В отличие от банков, Агентство не финансирует проекты экспортеров напрямую: не выделяет госсредства на покупку оборудования, сырья или комплектующих.

Миссия ЭКА — стимулировать рост несырьевого экспорта в приоритетных секторах экономики через предоставление эффективных инструментов финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских производителей.