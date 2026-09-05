Куда исчезли корабли с высохшего дна Аральского моря

Оставшиеся в песках Арала корабли когда-то были безмолвными свидетелями истории моря и уникальными объектами, привлекавшими иностранных туристов. Сегодня большая часть из них исчезла. Судьба оставшихся реликвий также вызывает тревогу.

Местный житель Серик Дуйсенбаев — один из известных и опытных гидов-переводчиков Приаралья. С 2012 года он организует специальные экспедиции и туры для зарубежных и отечественных туристов по высохшему дну Аральского моря и «кладбищу кораблей».

По его словам, иностранные фотографы и кинематографисты стремятся увидеть и запечатлеть найденные на дне моря корабли в их ржавом, состарившемся виде. Услышав, что в казахстанской части Аральского моря не осталось скоплений старых судов, многие отказываются от поездки.

Гид-переводчик отметил, что разграбление «кладбища кораблей» на Арале является не просто экологической, а огромной культурно-исторической трагедией.

Фото: личный архив С. Дүйсенбаева

— После отступления моря оставшиеся вблизи Аральского района и Мойнака гигантские судна превратились в музей под открытым небом и стали символом региона. Со временем уникальное наследие было уничтожено руками человека. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, в период экономического кризиса 90-х годов прошлого века и 2000-х годов корабли стали для местных жителей и незаконных предпринимателей бесплатным источником металла. Их массово резали и экспортировали в другие страны в качестве черного металла. Вторая причина — отсутствие контроля и охраны. Поскольку некоторые регионы, где обосновались судна, находятся далеко от населенных пунктов, в пустынных местах, работа по их государственной охране или юридической защите в качестве исторического памятника была начата слишком поздно. В-третьих, для сельских жителей, оставшихся без работы после отступления моря, разделка и продажа кораблей стали единственным средством к существованию, — сказал он.

Фото: личный архив С. Дүйсенбаева

Несохранение уникального наследия не могло не сказаться на туризме региона. Ведь именно ради этого приезжали туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

Однако последняя реликвия «кладбища кораблей» — большое судно возле Акеспе — также ушла в чужие руки.

— Несмотря на наши призывы о «развитии туризма», мы теряем имеющиеся ценности. Главной причиной того, что иностранные туристы поворачивали свои пути в Арал, были вовсе не озеро Камыстыбас и не Кокаральская плотина, а корабли, оставшиеся в песках. Для простых обывателей это может казаться просто железным ломом. Однако в мировом туризме есть масштабные направления: «Abandoned Places» — заброшенные места или «Dark Tourism», то есть развивающийся дикий туризм. Корабли в песках Арала были эксклюзивным брендом мирового уровня, подобно Чернобылю. Никакой искусственный музей не сможет их заменить. Камыстыбас — вполне неплохое место отдыха, но такие озера и пляжи есть в любом государстве. Ради этого никто не станет ехать издалека из Европы. Кокарал — инженерный объект. Он может быть интересен ученым, но у него низкая туристическая эстетика. А суда в объятиях песков, это — сюрреализм. Это была невероятная, видимая только глазами трагическая красота, похожая на картины Дали, — сказал Серик Дуйсенбаев.

Из-за того, что мы не смогли сохранить то, что имели, разрушилась туристическая логистика. Ведь во время таких поездок гости не ограничиваются лишь осмотром кораблей и услугами гида.

— Турист, приехавший в Арал посмотреть на корабли, ест в местном кафе, ночует в гостинице, арендует внедорожник и покупает сувениры. Когда исчезает главная причина, эта цепочка тоже обрывается. Те, кто резал железо и зарабатывал несколько сотен тысяч теңге, не осознают, что подрубили миллионные доходы региона, — сказал гид-переводчик.

Ранее мы выясняли предпочтения автопутешественников и какие интересные места можно увидеть по дороге в окрестностях Арала.