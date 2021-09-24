Куда исчез дизель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сложная ситуация, связанная с рисками возникновения дефицита дизельного топлива, активно обсуждалась на протяжении последних 3-4 месяцев. Угроза возникновения дефицита дизельного топлива вот-вот может реализоваться в ближайшее время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inbusiness.kz.

На многих АЗС из продаж ушел дизель, а там, где он есть продажи бьют рекорды и ценники меняются чуть ли не ежедневно.

Пожалуй, на сегодня еще как-то можно заправиться дизелем в крупных сетях, но и это еще не факт.

22-го сентября прошла большая пресс-конференция с участием участников розничной торговли топливом Туркестанской области и г. Шымкент. Переживания и волнения предпринимателей понятны – это основной источник дохода предпринимателей.

В чем истинная причина спросите вы? Ведь модернизацию успешно завершили, заводы работают на полную мощность, но…

Начнем по порядку.

Возможные риски возникновения дефицита дизельный рынок почувствовал еще весной этого года. Тогда начались перебои с поставками бензина на рынок страны. С чем он был связан? В начале января исчезла, а потом с постоянными и длительными перебоями стала подаваться электроэнергия на Атырауский НПЗ. Причиной этому, как указывалось тогда – стала авария в магистральных сетях АО «KEGOC». Многочисленные посадки электроэнергии не прошли бесследно для Атырауского завода. В итоге, работу технологического оборудования завода удалось восстановить к началу мая, после проведения внеочередного непланового ремонта. Результатом оказалась безвозвратная потеря 130 тысяч тонн бензина Аи-92 и 240 тыс. тонн дизельного топлива, которые должен был выработать АНПЗ.

Следующее.

Ценообразование на топливо в Казахстане имеет особый социальный статус для потребителя и экономики страны в целом. Мы даже гордимся тем, что наше топливо одно из самых дешевых в мире. Фактор дешевого топлива, в принципе, совсем неплох, как для потребителя – не сильно бьет по кошельку автолюбителя, так и для промышленности – производственные расходы казахстанских производителей товаров ниже, чем у наших соседей. Но стоит отметить, что на дешевое казахстанское топливо смотрим не только мы, так сказать изнутри нашей страны, но и – «все остальные, завидующие нам страны», вывозящие казахстанское топливо всеми доступными силами и средствами. Кто-то наваривает на большегрузную фуру 2-4-х тонные емкости и заливает «полный бак» на приграничной АЗС, а тот, кто похитрее подгоняет бензовоз и заправляет «полный бак» в емкость. Я не стану упоминать транзитный поток, направляющийся из Узбекистана в Россию и, возвращающийся обратно. В целях экономии расходов на топливе узбекская фура заправляется дважды – на АЗС в Туркестанской области при въезде в Казахстан и на АЗС в Актюбинской или Западно-Казахстанской области – на выезде из Казахстана. На обратном пути происходит в точности то же самое. Это и есть фактор дешевого топлива в действии, который и обеспечивает порядка 30-50 тыс. тонн ежемесячного «серого» и транзитного экспорта дизеля, что и является существенной причиной нынешнего дефицита.

Далее.

В октябре Павлодарский НХЗ остановится на плановый, ранее перенесенный ремонт. Изучались все возможные варианты переноса сроков ремонта на 2022-й год. Экспертиза промышленной безопасности дала своё однозначное заключение – переносить нельзя. К слову ПНХЗ проработал без текущего ремонта почти 1,5 года. То есть, в октябре можно ожидать осложнения ситуации с дизельным топливом на казахстанском рынке.

Каков выход? Выход один – отпустить розничные цены. Цены на рынке должны формироваться рынком. А рынком для Казахстана на сегодня становится не только рынок страны в ее географических границах, но и территории всех сопредельных государств, в т.ч. России, Кыргызстана и Узбекистана. И какие бы меры по защите казахстанского рынка не предпринимались, в условиях низких цен – переток не остановить. Механизм сдерживания цен в стране становится одной из причин риска возникновения дефицита. Этот механизм работал в период высоких экспортных цен на нефть и существенных объемов экспорта сырья, обеспечивающих положительную динамику нефтедобывающего сектора экономики страны.

На сегодня низкий уровень цен на ГСМ в Казахстане:

1. сводит экономику добычи нефти в стране на 0;

2. развивает топливный бизнес и рынок грузоперевозок наших соседей;

3. не дает развития розничному топливному рынку в Казахстане.

Насколько это болезненно? По заявлениям большинства чиновников цены на потребительские товары в стране уже выросли на 30-40% с начала года в условиях относительно стабильных цен на топливо. То есть цены на всё в стране уже выросли без роста цен на ГСМ.

Но для стабилизации внутреннего топливного рынка страны повышение розничных цен на топливо и их сближение с ценами на сопредельных рынках – это необходимая мера.