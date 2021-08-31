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Куда инвестируются пенсионные накопления казахстанцев

31 Августа 2021 11:07
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Куда инвестируются пенсионные накопления казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали, куда инвестированы пенсионные накопления казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 1 августа 2021 года, в результате инвестиционной деятельности общий размер начисленного инвестиционного дохода за период с начала года превысил 821,5 млрд тенге.

В том числе размер начисленного инвестиционного дохода, заработанного с начала 2021 года Национальным банком Республики Казахстан как доверительным управляющим, составил 821,40 млрд тенге.

На 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 12 811,56 млрд тенге.

В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 966,95 млрд тенге (38,77% от всего портфеля).

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 749,38 млрд тенге (13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 % годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 193,86 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 069,10 млрд тенге (8,34%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 239,35 млрд тенге (9,67% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.

Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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