Куда инвестируют казахстанцы: на 52% увеличилось число открытых торговых счетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы всё активнее интересуются рынком ценных бумаг: число открытых торговых счетов увеличилось на 52% с начала года. Вместе с тем активизировались финансовые пирамиды и лже-брокеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Из года в год список инструментов инвестирования для казахстанцев увеличивается. Если в 2000-х годах население страны вкладывало средства преимущественно в депозиты, то сейчас возможности инвестировать и приумножать свой капитал заметно расширились. Помимо депозитов БВУ продукты для инвестирования предлагают страховые компании, а также брокерские компании и компании по управлению активами, которые работают на рынке ценных бумаг.

В ответ в Казахстане наблюдается всплеск заинтересованности населения к рынку ценных бумаг, причём 2021 год в этом смысле бьёт рекорды.

По состоянию на 1 октября в Центральном депозитарии ценных бумаг РК числилось уже 196,6 тысяч лицевых счетов, открытых физическими лицами. С начала года их количество выросло на ощутимые 52,1%, или 67,4 тысяч, то есть почти 2,2% занятого населения страны готовы или уже участвуют в операциях на рынке ценных бумаг.

Одним из популярных инструментов этого сегмента для физических лиц являются паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Они представляют собой одну из форм коллективного вложения средств (инвестирования). Средства клиентов фонда передаются в доверительное управление управляющей компании.

При выборе управляющей компании стоит быть внимательными: сегодня в РК действует множество компаний, не имеющих лицензии от финансового регулятора, или даже являющихся банальными финансовыми пирамидами.

К примеру, 7 октября текущего года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включён 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров).

К 1 сентября текущего года активы открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов РК увеличились на 38,9% с начала года и составили 124,9 млрд тенге.