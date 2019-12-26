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Куда инвестировались пенсионные деньги в ноябре, рассказали в Нацбанке

Автор:  
Данияр Дауталиев
26 Декабря 2019, 17:25
Куда инвестировались пенсионные деньги в ноябре, рассказали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за ноябрь 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 декабря 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 679,2 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 7 069,4 млрд тенге, или 66,2%, номинированные в иностранной валюте – 3 609,7 млрд тенге, или 33,8%.

В ноябре 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 31,7 млрд тенге, в том числе приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 27,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,4% годовых.

Приобретены облигации АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 3,9 млрд тенге с доходностью 10,75% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов («экономика простых вещей») через БВУ РК и АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 600 млрд тенге.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 398,8 млрд тенге. В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 381,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,56% годовых.

В рассматриваемом периоде были заключены сделки купли-продажи с ГЦБ следующих стран: Российской Федерации, Филиппин, Перу, Индонезии и Мексики.

Объем нетто-продаж составил 91,1 млрд тенге.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Нацбанк Казахстана   ЕНПФ  
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