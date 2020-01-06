+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -9 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Куда и как обратиться с вопросами о качестве медуслуг в Нур-Султане

6 Января 2020 08:38
Поделиться:
Куда и как обратиться с вопросами о качестве медуслуг в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пациенты столичных учреждений здравоохранения со своими жалобами и предложениями по поводу качества медицинских услуг могут обратиться в Фонд медстрахования 5 способами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Новости по теме

Около 9 тысяч врачей из Восточно-Казахстанской области повысят квалификацию за рубежом
Кокшетауских врачей обеспечили специальными сумками-укладками Елжан Биртанов ознакомился с состоянием пациентов в НИИ травматологии и ортопедии и Национального кардиоцентра Новая амбулатория открылась в одном из сел Акмолинской области

При грубом отношении медперсонала, возникновении вопросов по качеству и объему оказанных медуслуг, либо в случае, когда просят оплатить заведомо бесплатные медуслуги, желании внести предложения по улучшению их качества и доступности пациентам предлагается 5 способов обращения в Фонд медицинского страхования.

В частности, пациенты могут:

- Обратиться за помощью в службу поддержки пациентов внутреннего аудита, которая работает в каждой медорганизации. Достаточно написать письменное заявление на имя главного врача с указанием контактных данных для обратной связи;

- Поставить оценку медорганизации в мобильном приложении MVOTER. Для этого необходимо скачать приложение, найти в медицинском учреждении QR-код поставщика Фонда медстрахования, отсканировать его и отправить свою оценку;

- Оставить письменное обращение в разделе «Народный контроль» на сайте фонда http:fms.kz/ru/leave-complaint;

- Отправить сообщение в мессенджеры социальных сетей: fondosms (Facebook, ВКонтакте), fms.kz (Instagram).

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане заработала система обязательного социального медицинского страхования.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив