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Куда ЕНПФ инвестирует пенсионные активы казахстанцев

31 Декабря 2022, 12:54
Куда ЕНПФ инвестирует пенсионные активы казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов раскрыл механизм инвестирования пенсионных активов казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным критерием обесценения денег во внутренней экономике является не обменный курс, а уровень инфляции в стране. В этой связи, учитывая длинный инвестиционный горизонт, которым характеризуются пенсионные активы, одной из основных целей их инвестирования является получение доходности в долгосрочном периоде выше уровня инфляции, что обеспечивает не только сохранение покупательской способности инвестированных средств, но и прирост пенсионных накоплений в реальном выражении», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику, которая предусматривает инвестирование в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.

«Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществляется исключительно на рыночных условиях, что обеспечивает справедливую доходность для пенсионных накоплений вкладчиков. Основная часть пенсионных активов ЕНПФ инвестируется на локальном рынке в ценные бумаги надежных эмитентов, такие как государственные ценные бумаги Министерства финансов РК, ценные бумаги квазигосударственных компаний и международных финансовых организаций, что обеспечивает сохранность и доходность пенсионных активов ЕНПФ», - отметил глава финрегулятора.

В целях расширения географии инвестиций и перечня финансовых инструментов, а также повышения качества, ликвидности и долгосрочной доходности портфеля, часть пенсионных активов ЕНПФ инвестируется на внешних рынках.

«Для эффективного инвестирования валютной части пенсионных активов ЕНПФ было разработано новое стратегическое распределение, обеспечивающее оптимальное соотношение риска и доходности. Управление валютными активами осуществляется на индексной основе, которое широко применяется в международной практике и предусматривает инвестирование в такие основные зарубежные классы активов, как глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня. Так, текущая доля финансовых инструментов, номинированных в тенге, составляет 71,5% от объема пенсионных активов ЕНПФ, номинированных в иностранной валюте – 28,5%», - добавил Г. Пирматов.


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