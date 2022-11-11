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    06:30, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Куда экспортирует продукцию Северо-Казахстанская область

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области в этом году выдали более 2,5 тыс. сертификатов о происхождении товаров. Экспорт по сравнению с прошлым годом возрос на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, в Узбекистан североказахстанцы отправляют пшеницу, отруби и пшеничный крахмал, в Кыргызстан и Таджикистан - пшеницу, в Россию – пшеницу, макаронные изделия, замороженные полуфабрикаты и рыбу, молочную продукцию, пшеничный глютен, пшеничный крахмал, лен, рапс и сою. В Украину экспортируется гречневая крупа, пшеничный крахмал, чечевица и лен, в Иран - ячмень, пшеница, в Афганистан - мука, куриное яйцо, в Китай – пшеница и льняное масло, в Турцию - пшеница твердая и чечевица.

    «В этом году география распространения продукции расширилась. Впервые в Монголию отправились макаронные изделия. Фанеру начали поставлять в Бельгию, Польшу, Чехию, Латвию и Литву. В Японию впервые экспортировали лом свинца, ранее он поставлялся только в США. Много различных товаров отправили в страны Евросоюза», – проинформировал специалист по сертификации происхождения товаров Амангельды Калиев.

    Теги:
    Реализация Послания Северо-Казахстанская область Экономика
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