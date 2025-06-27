Куда чаще всего обращаются казахстанцы с заявлениями

— Могли бы Вы разъяснить, как работает политика «слышащего государства» и привести статистику по обращениям?

— Работа с обращением граждан занимает одно из основных мест в деятельности органов прокуратуры. На сегодня установлена эффективная система документооборота с обращением граждан. Через популярную платформу E-отініш можно подавать обращение с любых мобильных устройств.

Электронная подача обращений увеличила оперативность взаимодействия. Если ранее подача обращений занимала несколько дней почтовой связью, то сейчас она занимает 1-2 минуты. В связи с этим увеличилось количество обращений в государственные органы. Если в 2020 году во все государственные органы поступило около 2 млн обращений, в 2024 году — 4,5 млн, то в этом году уже 2 млн обращений.

В топ-3 государственных органов по обращениям граждан входит: Министерство внутренних дел, куда поступило 326 тыс. обращений, Министерство финансов — 205 тыс. обращений, и органы Генеральной прокуратуры, куда поступило 170 тыс. обращений. 30% из которых по уголовным делам. 50% или 84 тыс. обращений касается жилищных вопросов, коммунальной сферы, земельного законодательства, трудовых вопросов. Около 30% или 50 тыс. обращений касается вопросов досудебного расследования. И около 10% касается вопросов, связанных с приговорами судов и назначением наказания.

Ранее была запущена платформа «Заң мен Тәртіп», которая уже доступна через электронное правительство и наиболее популярные банковские приложения. Эта платформа значительно упрощает обращение в полицию, а значит, будет способствовать фактической реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям. Как итог, прокурорами за пять месяцев удовлетворены 18 тыс. обращений, из которых больше всего связанные с расследованием уголовных дел — 5 тыс.

— Почему госорганы перенаправляют обращения? С чем это связано?

— Во-первых, согласно статье 65 административного процедурно-процессуального кодекса, установлено, что при поступлении заявлений в государственный орган, в полномочия которого не входит разрешение данного вопроса, то этот государственный орган обязан направить данное обращение в уполномоченный орган.

Во-вторых, согласно Конституционному закону о прокуратуре установлены пределы полномочий в части рассмотрения обращений граждан. Это касается несовершеннолетних лиц, которые самостоятельно не могут защитить свои права при нарушении интересов общества и государства, либо неограниченного круга лиц. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что законодатель прямо установил, что прокурор вправе вмешаться только после бездействия уполномоченных органов, либо когда действия государственного органа противоречит закону и создается угроза правам граждан:

для защиты прав субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны госорганов;

для предотвращения угрозы конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан;

по фактам нарушений законности, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека.

В-третьих, этим же Конституционным законом о прокуратуре установлено, что органы прокуратуры при осуществлении высшего надзора не подменяют другие государственные органы. В соответствии с этим данное обращение перенаправляется. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что сам факт перенаправления не означает оставление обращения без контроля.

— Как Вы считаете, возможно ли решить все жалобы положительно?

— В абсолютном большинстве обращения касаются двух сторон. Как говорится, «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Этот принцип особенно важен в правоприменительной практике: при рассмотрении каждого обращения необходимо учитывать интересы всех сторон, действовать строго в рамках закона, не нарушая права других граждан.

Если это гражданское дело — то истца и ответчика, если уголовное дело — это права потерпевшего и интересы осужденного. Следовательно, положительно решить в одностороннем порядке однозначно не получится.

Хотелось бы отметить кейс, который в целом отражает общую картину. В этом году поступили обращения от полутора тысяч граждан, ранее лишенных водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В каждом обращении они просят смягчить наказание. Как вы знаете, в 2020 году в статью 608 Кодекса об Административных Правонарушениях внесли изменения — ужесточено наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в виде лишения водительских прав на 7 лет, а при повторном нарушении на 9 лет.

Ужесточение ввели, так как смертность на дорогах именно по вине нетрезвых водителей стала критической — ежегодно по данным МВД совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 — получают различного рода травмы. Водитель в нетрезвом состоянии — это потенциальный преступник.

Полагаем, именно усиленные меры способствовали укреплению правопорядка на дорогах и соответственно снижению подобных правонарушений. К примеру, если в 2022 году было — почти 24 тыс. правонарушений, то в 2023 — 21 тыс., 2024 — 22 тыс., за 5 месяцев 2025 года — 9 тыс. Соответственно на каждое обращение прокуратурой дано разъяснение.

— Расскажите об организации личного приема в органах прокуратуры?

— В Генеральной прокуратуре и во всех областных прокуратурах действует Центр приема граждан. Прокурорами ЦПГ оказывается бесплатная правовая консультация гражданам, при необходимости прокурор оказывает помощь в составлении обращения, ходатайств и исковых заявлений, в том числе в подготовке заявления о личном приеме.

Если смотреть динамику, то за последние три года с 2022 по 2024 на 40% увеличились проведенные прокурорами личные приемы, с 45 тыс. до 63 тыс. За 5 месяцев этого года приняты 31 тыс. граждан, что на 25% больше прошлого года.

— Какие обращения по судебным актам рассматривает Генеральная прокуратура?

— Генеральная прокуратура рассматривает жалобы на вступившие в законную силу судебные акты по гражданским и уголовным делам, но при наличии оснований и соблюдении сроков.

По гражданским делам — только где судебные акты вступили в законную силу, в пределах 6-ти месячного срока обжалования и только после реализации заявителем права на обращение в кассационную инстанцию.

По административным делам — на постановления кассационной инстанции по административным делам, связанным с налогами, таможней, в сфере бюджетных отношений, охраны окружающей среды, природных ресурсов, выборного законодательства и другого, после обращения в Верховный Суд и в пределах трех месяцев.

Не рассматриваются:

обращения по делам, которые рассматриваются уже в суде;

жалобы на не вступившие в силу судебные решения;

частноправовые споры, где прокурор не участвует;

по делам, по которым не реализовано заявителем права оспаривания судебных актов в Верховный Суд;

при пропуске процессуальных сроков;

жалобы на действия судей.

По уголовным делам рассматриваются только вступившие в силу приговоры, если есть нарушения конституционных прав или грубое нарушение закона.

— Как правильно подать обращение о совершенном уголовном правонарушении?

— Сервис «Публичный сектор ЕРДР» на портале qamqor.gov.kz позволяет подать заявление о преступлении, ходатайство, а также отследить ход их рассмотрения онлайн. Это удобно, доступно из любой точки, требуется только ЭЦП. Система учитывает роль заявителя, и соблюдает тайну следствия. Также жалобы, предусмотренные ст. 105 подаются либо прокурору, либо начальнику следствия, дознания — в зависимости от уровня.