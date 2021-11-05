Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам стартует в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – I этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам пройдет 12-15 ноября в Национальном Центре лыжного спорта в Щучинске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.
В программе соревнований:
13 ноября – спринт классическим ходом.
10:00 – старт квалификации.
12:00 – старт забегов.
14:30 – церемония награждения.
14 ноября – гонка классическим ходом 5/10 км.
10:00 – старт женской группы.
11:00 – старт мужской группы.
13:00 – церемония награждения.
15 ноября – гонка свободным ходом 10/15 км.
10:00 – старт женской группы.
11:30 – старт мужской группы.
13:15 – церемония награждения.
(В программе могут произойти изменения по погодным условиям/санитарным требованиям).
Свое участие на I этапе Кубка Восточной Европы на сегодняшний день подтвердили спортсмены из Казахстана, России и Марокко. Казахстанская национальная сборная планирует выйти на старты в полном составе.
Кубок Восточной Европы – Континентальный Кубок региона, объединяющий Казахстан, Беларусь, Россию и Украину. Между спортсменами этих стран на данных соревнованиях разыгрывают дополнительные квоты на Кубок мира. Лыжные гонщики из других стран также могут выступить на Кубке Восточной Европы на обычных условиях FIS-гонок, не претендуя при этом на очки на квоты Кубка мира.
Национальный Центр лыжного спорта принимает соревнования такого уровня уже во второй раз. В 2019 году здесь в стартах Континентального Кубка приняли участие 150 лыжных гонщиков из Беларуси, Казахстана и России.
Видеотрансляция соревнований Кубка Восточной Европы будет осуществляться в прямом эфире на youtube-канале COP ZVS TV телестудией Национального Центра лыжного спорта. При благоприятной эпидемиологической ситуации в Акмолинской области и городе Щучинске зрители также смогут наблюдать за ходом гонок воочию с трибун стадиона.
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