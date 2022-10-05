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    23:00, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кубок РК по шорт-треку примет Астана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 5 по 7 октября в Астане пройдет Кубок Республики Казахстан по шорт-треку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Соревнования являются отборочным этапом для спортсменов сборной Казахстана на предстоящие мировые старты. Шесть женщин и шесть мужчин смогут отобраться в состав для участие в этапах Кубка мира.

    На турнире выступят сильнейшие атлеты страны, а также лидеры национальной команды.



    Фото:olympic.kz





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