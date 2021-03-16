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    21:52, 15 Март 2021 | GMT +6

    Кубок РК по грэпплингу прошел в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соревнованиях по грэпплингу приняли участие около 550 спортсменов со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Двухдневные соревнования проводились между детьми 2008-2009 годов рождения и юношей 2006-2007 годов рождения.

    В командном зачете сборная Нур-Султана завоевала Кубок страны с 15 золотыми, 11 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Второе место заняли спортсмены из Алматинской области, которые стали обладателями 10 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. Замкнула тройку лидеров Мангистауская область с 7 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

    По словам президента Казахстанской ассоциации грэпплинга Каната Алина, это первое соревнование организации в этом году.

    «Этот турнир является предварительным. Поскольку в конце апреля этого года будет проводиться Чемпионат Казахстана в городе Караганде, который также пройдет в рамках отбора на Чемпионат Мира. В целом уровень подготовленности спортсменов на хорошем уровне», - отметил он.

    Организаторами Кубка РК являются Ассоциация грэпплинга РК и управление физической культуры и спорта города Нур-Султана.



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