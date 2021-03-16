Кубок РК по грэпплингу прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соревнованиях по грэпплингу приняли участие около 550 спортсменов со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Двухдневные соревнования проводились между детьми 2008-2009 годов рождения и юношей 2006-2007 годов рождения.

В командном зачете сборная Нур-Султана завоевала Кубок страны с 15 золотыми, 11 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Второе место заняли спортсмены из Алматинской области, которые стали обладателями 10 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. Замкнула тройку лидеров Мангистауская область с 7 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

По словам президента Казахстанской ассоциации грэпплинга Каната Алина, это первое соревнование организации в этом году.

«Этот турнир является предварительным. Поскольку в конце апреля этого года будет проводиться Чемпионат Казахстана в городе Караганде, который также пройдет в рамках отбора на Чемпионат Мира. В целом уровень подготовленности спортсменов на хорошем уровне», - отметил он.

Организаторами Кубка РК являются Ассоциация грэпплинга РК и управление физической культуры и спорта города Нур-Султана.



