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    19:50, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Кубок РК по биатлону: Дарья Климина и Александр Мухин завоевали по второму «золоту»

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНОФРМ - В Щучинске в эти дни проходит второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Дарья Климина и Александр Мухин на турнире смогли дважды завоевать «золото». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Климина сначала выиграла индивидуальную гонку, а затем стала первой в спринте, опередив Елизавету Бельченко (второе место) и Галину Вишневскую-Шепоренко (третье место). Такая же история и у Мухина.

    В спринте «серебро» завоевал Бекентай Турлыбеков, а замкнул тройку лучших Сергей Сирик. Последним видом программы станет масс-старт.


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