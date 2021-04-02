19:50, 01 Апрель 2021 | GMT +6
Кубок РК по биатлону: Дарья Климина и Александр Мухин завоевали по второму «золоту»
ЩУЧИНСК. КАЗИНОФРМ - В Щучинске в эти дни проходит второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Дарья Климина и Александр Мухин на турнире смогли дважды завоевать «золото». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Климина сначала выиграла индивидуальную гонку, а затем стала первой в спринте, опередив Елизавету Бельченко (второе место) и Галину Вишневскую-Шепоренко (третье место). Такая же история и у Мухина.
В спринте «серебро» завоевал Бекентай Турлыбеков, а замкнул тройку лучших Сергей Сирик. Последним видом программы станет масс-старт.