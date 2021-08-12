Кубок Президента РК: «Барыс» разгромил пекинский клуб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» одержал уверенную победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче Кубка Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой «Барыса» со счетом 6:2. Шайбы в составе казахстанской команды забросили Мэттью Фрэттин (6-я и 36-я минуты), Кирилл Савицкий (33-я), Коди Куник (34-я), Никита Михайлис (35-я) и Роман Старченко (57-я); у «Куньлунь Ред Стар» отличились Паркер Фу (40-я) и Грег Сквайрз (55-я).

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. «Барыс» в первом матче регулярного чемпионата сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» - матч состоится в Нур-Султане 3 сентября.