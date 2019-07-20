Кубок Президента по боксу: Назым Кызайбай принесла первое «золото» команде Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В г. Нур-Султан стартовали финальные поединки престижного международного турнира по боксу Кубок Президента. Первое «золото» в актив Казахстана принесла Назым Кызайбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оlympic.kz.

В первой паре финалов у женщин, в весовой категории до 51 килограмма встретились Жайна Шекербекова и Назым Кызайбай. Победу единогласным решением судей одержала двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка страны Кызайбай. Бронзовыми призерками в данном весе ранее стали казахстанки Ангелина Лукас и Жансая Абдраимова.



