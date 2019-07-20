Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 32 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кубок Президента по боксу: Назым Кызайбай принесла первое «золото» команде Казахстана

20 Июля 2019 14:10 130
Поделиться:
Кубок Президента по боксу: Назым Кызайбай принесла первое «золото» команде Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В г. Нур-Султан стартовали финальные поединки престижного международного турнира по боксу Кубок Президента. Первое «золото» в актив Казахстана принесла Назым Кызайбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оlympic.kz.

В первой паре финалов у женщин, в весовой категории до 51 килограмма встретились Жайна Шекербекова и Назым Кызайбай. Победу единогласным решением судей одержала двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка страны Кызайбай. Бронзовыми призерками в данном весе ранее стали казахстанки Ангелина Лукас и Жансая Абдраимова. 


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Nurmaganbetova Zhanna
Nurmaganbetova Zhanna
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz

Архив