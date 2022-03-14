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    16:30, 14 Март 2022 | GMT +6

    Кубок Президента федерации волейбола ветеранов РК разыграли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выходные в Нур-Султане состоялся турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок Президента федерации волейбола ветеранов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    В соревнованиях приняли участие 10 клубных мужских команд из Нур-Султана, Семея, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областей.

    Возраст участников 60+ и старше. Среди них – люди разных профессий. Но всех их объединяет любовь к волейболу, который для них – не просто вид спорта и игра, это образ жизни.

    Как отметил Президент Федерации волейбола ветеранов Асет Адильхан, главная цель соревнований - популяризация волейбола, здорового образа жизни и спортивного долголетия.

    Кроме того, те традиции, которые заложены спортсменами-ветеранами волейбола, позволяют развивать массовый и детский спорт.

    «За 4 года, что существует федерация, сформировалась сборная Казахстана по волейболу среди ветеранов, которая участвует во многих международных турнирах. Тренируются и дети, они приобретают какие-то навыки. Благодаря этому мы развиваем и детский спорт. Это прямое исполнение поручения нашего Президента о развитии массового, детского спорта. Возраст участников говорит о том, что у наших спортсменов большое спортивное долголетие. Думаю, это хороший стимул для подрастающего поколения», - отметил Дюсенбай Турганов, депутат Мажилиса, Президент Казахстанской федерации параволейбола, сыгравший в составе команды от Атырауской области.

    Отличная техника, высокое мастерство и воля к победе, которые продемонстрировали команды, гарантировали яркие эмоции и накалы страстей.

    По итогам двух дней соревнований победителем стала команда из Алматинской области, второе место завоевала команда из Восточно-Казахстанской области, а третье – поделили команды из Актюбинской и Павлодарской областей.


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