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    02:45, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кубок мира по универсальному бою завоевал байконурский спортсмен

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОМ - В городе Кемере (Турция) с 17 по 24 октября состоялся чемпионат на Кубок мира по универсальному бою, в котором успешно выступили байконурские спортсмены в составе сборной Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Казинформу тренер детско-юношеской спортивной школы города Байконура Казбек Алтыруов, всего в чемпионате приняло участие более 500 спортсменов из 30 стран мира. Соревнования среди мужчин, юношей проходили по версиям лайт и классика.

    По итогам состязаний ученик Алтыруова - Магжан Бостанулы - завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира по универсальному бою в весовой категории 70 кг.

    Еще один байконурский спортсмен Нурахмет Абайулы занял второе место среди участников чемпионата мира по вольному бою в весовой категории 95 кг Тренером серебряного призера является Нурбек Жармаханов.

    Оба спортсмена являются выпускниками 2021 года ДЮСШ города Байконура.

    Как стали известно, в состав сборной Казахстана от Кызылординской области вошли шесть спортсменов, причем три из них – байконурцы, которые внесли свой значительный вклад в общую копилку спортивных побед региона.

    Как мы сообщали , тренер ДЮСШ Казбек Алтыруов вырастил трех чемпионов мира, теперь этот список пополнился еще одним победителем.

    В начале октября 2022 года байконурские спортсмены вернулись домой с победой на чемпионате мира по кикбоксингу. В течение только одного месяца список байконурских чемпионов мира увеличился.


    Теги:
    Спорт Кызылординская область Байконур
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