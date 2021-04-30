Кубок мира по прыжкам в воду пройдет в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 мая в Токио (Япония) стартует Кубок мира FINA по прыжкам в воду. В рамках турнира также будут разыграны лицензии на Олимпийские игры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В соревнованиях примут участие 255 атлетов из 46 стран. Спортсмены будут бороться за медали в соревнованиях на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке. Соревнования пройдут в индивидуальном и парном разрядах.

Казахстан на соревнованиях представит Елизавета Борова. Соревнования пройдут на территории Водного центра, который станет основным объектом для плавания, прыжков в воду и синхронного плавания на Играх в Токио. Это новый объект, построенный непосредственно под Олимпиаду-2020, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

