Кубок мира по керлингу пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23-26 сентября в городе Алматы пройдет Кубок мира по керлингу 2021 – 20-й Кубок им. Н. Назарбаева (20th Nazarbayev Curling Cup WCT Mixed Doubles 2021). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Кубок мира пройдет при полной поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, а также акимата города Алматы. Проводящей организацией является Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанка, совместно с Международной федерацией керлинга.

Соревнование такого уровня по керлингу в Казахстане проводится впервые за 20 лет развития керлинга в нашей стране. Кубок Мира включен в международный календарь спортивных мероприятий, имеется разрешение МВК на его проведение.

Мероприятие пройдет на одном из лучших ледовых дворцов страны – Almaty Arena. Планируется участие 12 команд, а также визит руководства и делегации Международной федерации керлинга.

Церемония открытия состоится 23 сентября в 11:00 часов (начало игр в 9:00) на раскаточном катке Almaty Arena.

Мероприятие состоится с соблюдением всех требований санитарного врача г. Алматы.