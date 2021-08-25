Кубок Мира по баскетболу 3х3: Как выступила команда Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская национальная команда Казахстана по баскетболу провела первые два матча в рамках группового этапа Кубка Мира по баскетболу 3х3 U-18, который проходит в венгерском городе Дебрецен в период с 24 по 29 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первая игра казахстанской дружины в рамках группового этапа турнира прошла против украинской сборной. Напомним, что украинцы очень неплохо сыграли на предыдущих розыгрышах Кубка и уверенно преодолевали групповой этап. Стоит отметить, что эта игра стала матчем-открытием в юношеской части Кубка. Счет открыли наши соперники, а вот казахстанским игрокам понадобилось почти две минуты, чтобы набрать свое первое очко. Но спустя всего минуту счет уже был равным - 4:4. Однако нашим игрокам не удавалось выйти вперед, хотя они держались совсем рядом. Во второй части игры украинцы заметно прибавили и разница в счете, которая только что составляла всего 2 очка, начала стремительно увеличиваться. «Степные волки» не смогли вовремя подхватить навязанный им темп и проиграли по итогам матча со счетом - 12:22. Изначально было заметно, что казахстанцы уступают украинским игрокам в росте и последние воспользовались этим сполна, полностью контролируя игру под кольцом.

В игре с украинцами по 5 очков на свой счет записали Арсен Ордоков и Родислав Родионов + два очка принес команде Артем Тугалев.

И Казахстан и Индонезия проиграли свои первые игры на турнире. Поэтому для обоих коллективов этот матч был крайне важен, так как победившая команда сохраняла шанс на выход в плей-офф. Счет довольно быстро открыли «Степные волки», но затем в их игре подвисла безголовая пауза. Индонезийцы воспользовались моментом и вышли вперед. Наши парни вовремя смогли парировать выпад соперников и несколько раз сравнивали счет. В целом первая половина встречи в исполнении обоих коллективов была не очень результативной, но вторая прошла совершенно по другому сценарию. В середине матча, наши игроки грамотно воспользовались перебором соперников с фолами и вышли вперед, но за три минуты до конца вновь проигрывали – 3 очка. За минуту до финальной сирены ситуация полностью поменялась и уже наши оппоненты отставали на 3 очка. Последние 60 секунд были очень нервными, индонезийцы старались выкрутиться как могли и в какой-то момент сравняли счет. Кроме того, судьи постоянно отправляли нашего игрока Арсена Ордокова на скамейку из-за никак не прекращающегося кровотечения на локте. И все же «Волки» вырвали победу – 17:15 и сохранили шансы на выход в плей-офф.

С индонезийцами свои снайперские способности проявил Кирилл Ивановский - 8 очков и все из далека, 6 очков у Артема Тугалева, два у Родислава Родионова и одно у Арсена Ордокова.

В рамках группы «А» сегодня состоялось еще две встречи. Сначала Бразилия переиграла Индонезию - 16:9, после чего Украина нанесла Бразилии крупное поражение - 8:22. Таким образом после первого игрового дня в группе «А» украинская сборная обеспечила себе выход в плей-офф с двумя победами в двух матчах. Индонезия потеряла все шансы пройти групповой этап с двумя поражениями, а Казахстан и Бразилия в очном противостоянии будут бороться за выход в финальную стадию турнира.

Оставшуюся игру группового этапа «Степные волки» проведут в четверг 26 августа против команды Бразилии, начало в 19:10 по столичному времени. Онлайн-трансляции всех матчей турнира доступны на главной странице сайта Федерации.