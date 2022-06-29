29 Июня 2022 05:55

Кубок Казахстана по водному поло среди юниоров прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице впервые прошел Кубок Казахстана по водному поло среди юношей 2005 года рождения и моложе в честь Международного Олимпийского дня. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Среди участников – чемпион Казахстана - сборная города Тараза, команда Нур-Султана (Astana-1 и Astana-2) и команда республиканской специализированной школы-интерната Олимпийского резерва имени Х. Мунайтпасова.

По регламенту соревнований каждая игра состояла из 4 периодов, каждый из которых длился по 8 минут. Всего проведено 10 игр, в результате которых были определены чемпионы и призеры Кубка. После двух дней отборочных соревнований в полуфинал вышли команды Astana-2 и сборная школы-интерната им.Мунайтпасова.

Борьба за третье место была захватывающая, ребята играли мяч в мяч, буквально на последней секунде команда интерната забила гол и вышла вперед, завоевав в итоге бронзу. В финале сошлись сборные городов Тараз и Нур-Султан, которые уже встречались в предварительном туре (10:10). Вновь матч не выявил победителя - 4:4, судьба золота решалась в серии пенальти, в которой победу одержала сборная Тараза. Команда Нур-Султана в итоге стала серебряным призером.

Также специальными призами были награждены следующие участники:

Лучший вратарь - Акжан Адай (Тараз);

Лучший нападающий - Арыстан Умергалиев (Астана-2);

Лучший игрок кубка - Егор Белоусов(Интернат).

По итогам Кубка будут сформированы составы молодежной сборной команды Казахстана для участия в чемпионате мира до 16 лет в Греции и до 18 лет в Сербии.

Все спортсмены награждены памятными призами, медалями и кубками.