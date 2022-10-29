05:15, 29 Октябрь 2022 | GMT +6
Кубок Казахстана по таэквондо GTF среди юниоров и молодежи пройдет в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2-4 ноября в Астане состоится Кубок Республики Казахстан среди юношей и молодежи по таэквондо GTF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всех областей и городов страны.
Кубок Республики Казахстан пройдет в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. Также в этом турнире будут вручены трофеи за лучшую технику и впечатляющие бои.
Место проведения: спортивный комплекс «Аспан».
Фото: kaztkd.kz