РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:15, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кубок Казахстана по таэквондо GTF среди юниоров и молодежи пройдет в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2-4 ноября в Астане состоится Кубок Республики Казахстан среди юношей и молодежи по таэквондо GTF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всех областей и городов страны.

    Кубок Республики Казахстан пройдет в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. Также в этом турнире будут вручены трофеи за лучшую технику и впечатляющие бои.

    Место проведения: спортивный комплекс «Аспан».


    Фото: kaztkd.kz



    Теги:
    Спорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!