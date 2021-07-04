Кубок Казахстана по спортивной гимнастике завершился в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершился Кубок Казахстана по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В женском многоборье не было равных Коркем Ербосынкызы (Шымкент). Второе место осталось за Аидой Бауыржановой (Нур-Султан). Третье место разделили между собой Александра Шаметько (Талдыкорган) и Дарья Ясинская (Караганда).

У мужчин первое место осталось за Ильясом Азизовым (Алматы). Фарух Набиев (Шымкент) стал вторым. Диас Тойшыбек (Шымкент) завоевал «бронзу».



