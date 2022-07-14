14 Июля 2022 23:27

Кубок Казахстана по президентскому многоборью проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде стартовал Кубок Казахстана по летнему президентскому многоборью. В битву за награды вступили 97 спортсменов из семи областей, а также Алматы и Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение нескольких дней атлеты от 14 до 70 лет и старше покажут свои силы в пяти видах: бег на короткие дистанции, плавание, стрельба из пневматической винтовки, метание снаряда и бег на выносливость.

Главным судьей Кубка выступает президент Федерации президентских тестов и президентских многоборий Карагандинской области Анна Широкова.

«В Казахстане полиатлон хорошо развит. Мы проводим кубки, чемпионаты, турниры с 1996 года. Все прервала пандемия. В последний раз мы принимали спортсменов в 2019 году. Это был закрытый чемпионат РК в манеже. И сейчас мы возобновляем соревнования, чему очень рады. Пусть победит сильнейший!» – считает старший тренер по Карагандинской области по летним видам президентского многоборья Анна Широкова.

От Карагандинской области в полиатлоне принимают участие более 40 спортсменов. Честь региона будут защищать участники и призеры чемпионатов мира, неоднократные чемпионы и призеры чемпионатов РК Татьяна Мунтян, Светлана Чернокунь, Виктор Горохов, Инна Вишнякова, Любовь Комкова, Роман Широков, Глеб Соболев, Александр Исмаилов.

Неоднократная чемпионка Казахстана и двукратная чемпионка мира по полиатлону Татьяна Мунтян первый раз участвовала в состязаниях по многоборью 18 лет назад.

«Я увлеклась многоборьем в 50 лет. Сейчас мне уже 68, и ни одно соревнование я стараюсь не пропускать. Полиатлон – спорт для универсалов, которые могут все. Если в одном виде немного не хватило сил, то в другом можно отыграть. 27 лет я проработала в школе, остальное время трудилась тренером. И сегодня здесь соревнуются уже мои ученики», – говорит ветеран спорта Татьяна Мунтян.

Спортсменка из Алматы Арина Гржбко занимается многоборьем всего полгода, для нее это первые соревнования такого масштаба.

«Волнующе принимать участие в таких ответственных состязаниях. До этого пять лет занималась плаванием, поэтому самый привлекательный вид для меня в многоборье – плавание, еще нравится стрельба. Соперницы очень подготовленные», – делится Арина Гржбко.

С девушкой соглашается ее тезка и коллега по команде Арина Кузнецова, которая признает, что спортсмены собрались действительно сильные.

«Я занимаюсь три года, и это третьи мои выездные соревнования. Мои любимые виды – спринт и стрельба. В моей категории шесть человек. Девочки очень сильные, есть с кем посоперничать», – говорит Арина.

Подведут итоги состязаний и наградят победителей и призеров 18 июля.