00:41, 28 Март 2021 | GMT +6
Кубок Казахстана по лыжным гонкам: определились победители марафона
ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Казахстана по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал марафон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
У женщин (30 километров) победу одержала Валерия Тюленева. Второе место осталось за Анной Шевченко. Замкнула тройку лучших Ольга Мандрика.
В мужских соревнованиях (50 километров) не было равных Наилю Башмакову. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. На третью ступень поднялся Владислав Ковалев.