Кубок Казахстана по лыжным гонкам: определились победители марафона

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Казахстана по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал марафон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У женщин (30 километров) победу одержала Валерия Тюленева. Второе место осталось за Анной Шевченко. Замкнула тройку лучших Ольга Мандрика.

В мужских соревнованиях (50 километров) не было равных Наилю Башмакову. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. На третью ступень поднялся Владислав Ковалев.



