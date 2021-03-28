РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:41, 28 Март 2021 | GMT +6

    Кубок Казахстана по лыжным гонкам: определились победители марафона

    None
    None
    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Казахстана по лыжным гонкам. Заключительным видом программы стал марафон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    У женщин (30 километров) победу одержала Валерия Тюленева. Второе место осталось за Анной Шевченко. Замкнула тройку лучших Ольга Мандрика.

    В мужских соревнованиях (50 километров) не было равных Наилю Башмакову. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. На третью ступень поднялся Владислав Ковалев.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!