Кубок Казахстана по легкой атлетике завершился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялся Кубок Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования продлились два дня, в течение которых за медали бились атлеты практически из всех регионов страны.

Одними из последних финалов стали забеги на 200 и 800 метров.

В беге на 200 метров у женщин лучшей стала Ольга Сафронова. В мужских соревнованиях победил Виталий Земс.

На дистанции вчетверо длиннее «золото» взяли Алена Золина и Сергей Сухов.