16:46, 27 Июнь 2021 | GMT +6
Кубок Казахстана по легкой атлетике завершился в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялся Кубок Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования продлились два дня, в течение которых за медали бились атлеты практически из всех регионов страны.
Одними из последних финалов стали забеги на 200 и 800 метров.
В беге на 200 метров у женщин лучшей стала Ольга Сафронова. В мужских соревнованиях победил Виталий Земс.
На дистанции вчетверо длиннее «золото» взяли Алена Золина и Сергей Сухов.