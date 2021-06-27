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    16:46, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Кубок Казахстана по легкой атлетике завершился в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялся Кубок Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Соревнования продлились два дня, в течение которых за медали бились атлеты практически из всех регионов страны.

    Одними из последних финалов стали забеги на 200 и 800 метров.

    В беге на 200 метров у женщин лучшей стала Ольга Сафронова. В мужских соревнованиях победил Виталий Земс.

    На дистанции вчетверо длиннее «золото» взяли Алена Золина и Сергей Сухов.


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