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    14:25, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане был дан старт Кубку Казахстана по конькобежному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Данные соревнования стали первыми в новом сезоне по этому ввиду спорта. Среди участников турнира значатся все представители национальной команды.

    Стоит отметить, что в октябре состоится второй Кубок РК. Он станет отборочным на участие в предстоящих этапах Кубка мир.


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