Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане был дан старт Кубку Казахстана по конькобежному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Данные соревнования стали первыми в новом сезоне по этому ввиду спорта. Среди участников турнира значатся все представители национальной команды.

Стоит отметить, что в октябре состоится второй Кубок РК. Он станет отборочным на участие в предстоящих этапах Кубка мир.

