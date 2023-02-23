21:26, 22 Февраль 2023 | GMT +6
Кубок Казахстана по конькобежному спорту проходит в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал Кубок Казахстана по конькобежному спорту в личном и командном зачетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В нем принимают участие сильнейшие спортсмены страны из разных регионов Казахстана.
21-22 февраля проходит финальный этап Кубка Республики Казахстан, а 23-24 февраля состоятся соревнования в командных дисциплинах.
Проходит турнир на высокогорном катке «Медеу».
Фото: olympic.kz