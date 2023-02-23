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    21:26, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Кубок Казахстана по конькобежному спорту проходит в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал Кубок Казахстана по конькобежному спорту в личном и командном зачетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В нем принимают участие сильнейшие спортсмены страны из разных регионов Казахстана.

    21-22 февраля проходит финальный этап Кубка Республики Казахстан, а 23-24 февраля состоятся соревнования в командных дисциплинах.

    Проходит турнир на высокогорном катке «Медеу».

    Фото: olympic.kz


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