23 Мая 2022 14:30

Кубок Казахстана по командной игре «Ордабасы» и тхэквондо состоялся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трехдневный открытый Кубок Казахстана по командной игре «Ордабасы» и тхэквондо завершился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях, прошедших в спортивном комплексе «Художественная гимнастика и настольный теннис», приняли участие более 20 команд из Ташкента (Узбекистан), а также Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Костаная, Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей. Жамбылскую область представили шесть команд бойцов. Возраст участников - от 6 до 18 лет.

В торжественной церемонии открытия мероприятия, посвященного Дню Победы, приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Гулдара Нурумова, заместитель начальника управления физкультуры и спорта акимата Жамбылской области Нуржан Жолдасбеков, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Парида Мамедова. Почетными гостями турнира стали ветераны жамбылского спорта.

В командной игре «Ордабасы» эмоции и азарт зашкаливали. Соперники, стараясь не нарушать правила, отчаянно защищали свою территорию. Каждая команда старалась не только удержать свои границы, но и часто атаковала чужие, стараясь прорваться и захватить флаг соперника, и тем самым завоевать победу. Игра «Ордабасы» объединяет поколения - играли не только дети, но и их родители.

Вне программы соревнований выступили две женские команды Жамбылской области, в составе которых были мамы соревнующихся файтеров. В заключительный день файтеры демонстрировали боевые навыки в kick-sparring. Накал страстей в зале, где проходили зрелищные бои, был неимоверным, поединки динамичными.

По итогам состязаний определились призеры и победители в общекомандных зачетах. Победителем в национальной командной игре «Ордабасы» признан город Тараз, второе место завоевали спортсмены Костанайской области, на третьем - алматинцы.

В номинации «Тхэквондо-формы» первое место завоевали спортсмены из Тараза, второе место занял Ташкент, «бронзу» завоевал Нур-Султан. В kick-sparring первое место завоевали файтеры Костаная, призерами стали Алматы (2 место) и Тараз (3 место).

Мероприятие завершилось церемонией награждения.

Организаторами выступила Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы» и КГУ «Қоғамдық келісім» управления акимата Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года жамбылские спортсмены завоевали первое общекомандное место в командной игре «Ордабасы», а также показали хорошие результаты по спаррингам и формам, в Ташкенте на международном чемпионате «Джун Ри До», собравшем более 480 спортсменов от 5 до 18 лет из Ташкента и регионов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана.

Таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов в 2011 году запатентовал придуманную им командную игру «Ордабасы».

Сам обладатель черного пояса 4 дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов создал азартную спортивную игру, заключающуюся в том, что две команды минимум по четыре человека борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств. Им издана книга «Ордабасы» с описанием правил этой игры, в которой используются только разрешенные удары и приемы, то есть риск травмирования сведен к минимуму. В процессе игры у спортсменов вырабатывается взаимоподдержка, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях.

В Таразе регулярно проходят открытые турниры по национальной командной игре «Ордабасы». Этот вид спорта приобретает всё больший интерес. Игра «Ордабасы» развивается только благодаря поддержке тренеров, родителей спортсменов и личных средств федерации.