Кубок Казахстана по кикбоксингу стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спортивном комплексе «Атырау» стартовал Кубок РК по кикбоксингу среди взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году соревнования посвящены 60-летнему юбилею заслуженного тренера Республики Казахстан Сундеткерея Касангалиева. В них принимают участие более 200 спортсменов из 18 регионов страны, а также из Грузии.

«Кикбоксинг занимает особое место среди всех видов спорта в нашей области, он хорошо развивается. Сундеткерей Касангалиев заложил основы кикбоксинга в нашем регионе, воспитал многих известных спортсменов. Сегодняшнее мероприятие проходит 14 марта, когда мы отмечаем Көрісу. А это – предвестник Наурыза. Он прославляет единство, доброту, все качества, присущие казахскому народу. Надеюсь, чемпионат пройдет на высоком уровне. Пусть победят сильнейшие», – сказал на церемонии открытия заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

По итогам соревнований, которые продлятся до 16 марта, будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира.















