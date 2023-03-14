Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Кубок Казахстана по кикбоксингу стартовал в Атырау

14 Марта 2023, 19:27
Кубок Казахстана по кикбоксингу стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спортивном комплексе «Атырау» стартовал Кубок РК по кикбоксингу среди взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году соревнования посвящены 60-летнему юбилею заслуженного тренера Республики Казахстан Сундеткерея Касангалиева. В них принимают участие более 200 спортсменов из 18 регионов страны, а также из Грузии.
«Кикбоксинг занимает особое место среди всех видов спорта в нашей области, он хорошо развивается. Сундеткерей Касангалиев заложил основы кикбоксинга в нашем регионе, воспитал многих известных спортсменов. Сегодняшнее мероприятие проходит 14 марта, когда мы отмечаем Көрісу. А это – предвестник Наурыза. Он прославляет единство, доброту, все качества, присущие казахскому народу. Надеюсь, чемпионат пройдет на высоком уровне. Пусть победят сильнейшие», – сказал на церемонии открытия заместитель акима области Жасулан Бисембиев.
По итогам соревнований, которые продлятся до 16 марта, будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира.

photo

photo

photo

photo


Новости по теме
Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье
Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ
Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана
Теги:
Читайте также
Казахстан обыграл Францию и вышел в полуфинал международного турнира по сокке
Жибек Куламбаева в парном разряде вышла в финал турнира в Анталье
Никита Абдрахманов завоевал золотую медаль юношеского ЧМ
Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана
Бибисара Асаубаева одержала третью победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели
Нурбол Курман избран председателем маслихата города Атырау
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Майами
Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира и сыграет за титул в Майами
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау

Лента новостей