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Кубок Казахстана по художественной гимнастике стартовал в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Марта 2023, 22:00
Кубок Казахстана по художественной гимнастике стартовал в Атырау Фото: РСК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау стартовали соревнования на Кубок Республики Казахстан по художественной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На соревнования собрались более 200 гимнасток, представляющих 13 регионов страны. Соревнуются они как индивидуально, так и в групповых упражнениях. После Кубка состоится чемпионат РК, который пройдет в Шымкенте.

«Сегодня исполняется 20 лет, как в Атырауской области впервые открылась секция художественной гимнастики. В регионе этим видом спорта занимаются более 500 девочек и девушек», - сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.


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