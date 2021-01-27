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    16:00, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Кубок Казахстана по хоккею впервые пройдет в трёх городах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января по 2 февраля в трех городах страны состоится розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Кубок Казахстана по хоккею 2021 года впервые в истории пройдёт в трёх городах - Караганде, Кокшетау и Павлодаре

    В битве за титул сойдутся 12 коллективов.

    В этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за титул ожидается нешуточная.

    Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. Теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.

    Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире в Интернете на доступных пользователям платформах Youtube и Sportrecs.

    Всю информацию по турниру (расписание, статистика по итогам матчей, текущее положение, бомбардиры и т. д.) можно будет найти на сайте ligasy.kz, а также в социальных сетях. В первый соревновательный день состоятся следующие матчи:

    В13:00 - «Кулагер» - «Темиртау»

    В 13:00 - «Алтай Торпедо» - «Актобе»

    В 13:00 - «Бейбарыс» - «Горняк»

    в 17:00 - «Иртыш» - «Торпедо»

    В 18:00 «Арлан» - «Номад»

    В 19:00 - «Алматы» - «Сарыарка»



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