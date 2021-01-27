Кубок Казахстана по хоккею впервые пройдет в трёх городах
Кубок Казахстана по хоккею 2021 года впервые в истории пройдёт в трёх городах - Караганде, Кокшетау и Павлодаре
В битве за титул сойдутся 12 коллективов.
В этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за титул ожидается нешуточная.
Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. Теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.
Все матчи Кубка будут показаны в прямом эфире в Интернете на доступных пользователям платформах Youtube и Sportrecs.
Всю информацию по турниру (расписание, статистика по итогам матчей, текущее положение, бомбардиры и т. д.) можно будет найти на сайте ligasy.kz, а также в социальных сетях. В первый соревновательный день состоятся следующие матчи:
В13:00 - «Кулагер» - «Темиртау»
В 13:00 - «Алтай Торпедо» - «Актобе»
В 13:00 - «Бейбарыс» - «Горняк»
в 17:00 - «Иртыш» - «Торпедо»
В 18:00 «Арлан» - «Номад»
В 19:00 - «Алматы» - «Сарыарка»