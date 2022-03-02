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Кубок Казахстана по грэпплингу впервые прошел в Мангистауской области

2 Марта 2022 20:30
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Кубок Казахстана по грэпплингу впервые прошел в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бейнеуском районе Мангистауской области впервые прошел Кубок Казахстана по грэпплингу среди подростков и молодежи. Хозяева соревнований в командном зачете заняли первое место, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе акимата Бейнеуского района, в соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 14 областей страны. О значимости мероприятия говорит также судейский состав международной категории.

Организатором турнира является Ассоциация грэпплинга РК и общественное объединение «Бейнеу ММА», учредителем которого является известный боец ММА Женис Кайранов.

Он говорит, что организация такого турнира – это большое достижение в области спорта Бейнеуского района, что было отмечено представителями ассоциации Арманом Тусупбековым и Акимом Абдрахмановым.

Среди гостей турнира были аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов и его заместитель Рахимжан Шалбаев, а также все любители спорта.

«Спортивные баталии, длившиеся два дня, были весьма напряженными. Ценители этого вида спорта отметили высокую подготовку спортсменов, их поединки вызвали восторг у собравшихся», - рассказал Женис Кайранов.

По итогам упорных боев в командном зачете первое место заняла Мангистауская область, серебряным призером стала Алматинская область, а третье место поделили Павлодарская и Кызылординская области.

«Такое спортивное мероприятие, направленное на ведение здорового образа жизни, имеет большой вклад в развитие спорта среди молодежи», - заключил Женис Кайранов.


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#Спорт   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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