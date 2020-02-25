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Кубок Казахстана по фигурному катанию стартует в Нур-Султане

25 Февраля 2020 05:20
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Кубок Казахстана по фигурному катанию стартует в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля в столице стартует Кубок Республики Казахстан по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На участие в соревнованиях заявлено 82 спортсмена из четырех областей Казахстана (Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской) и городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Среди участников призеры чемпионата страны этого сезона, а также молодые спортсмены. Соревнования будут обслуживать шесть судей международной категории.
Принимать турнир будет ледовый дворец «Алау».

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Ключевые слова: Спорт,
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