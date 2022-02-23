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Кубок Казахстана по баскетболу среди женских команд разыграют в Щучинске

23 Февраля 2022 10:29
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Кубок Казахстана по баскетболу среди женских команд разыграют в Щучинске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 февраля по 2 марта в городе Щучинске на площадке спортивной базы «Жаксы 2» состоится розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди женских команд 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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В этот году в женском кубковом турнире должны были принимать участие все восемь команд, выступающих в Национальной лиге. Однако, действующие обладатели Кубка - актауский «Каспий» снялись с участия.

Таким образом, семь команд-участниц на первом этапе будут разделены на две группы - «А» и «Б», по четыре команды в каждой группе:

Группа «А»:

«Ertis», г. Павлодар

«Окжетпес», Акмолинская область

«Шымкент», г. Шымкент

Группа «Б»:

«Караганда», г. Караганда

«Намыс», Алматинская область

«Нур-Султан Тайгерс КазАТУ», г. Нур-Султан

«Туран», Туркестанская область

В рамках своих групп команды проведут матчи в круг, то есть по две и три игры соответственно. По итогам группового этапа все коллективы квалифицируются в серию плей-офф. Команды, занявшие по итогам группового этапа 1-е и 2-е позиции, поборются за призовые места. Розыгрыш остальных мест будет проходить в следующем формате - команда, занявшая 3-е место в группе «Б» автоматически проходит в матч за 5-е место, а ее соперник определится в игре между командами, занявшими 3-е место в группе «А» и 4-е место в группе «Б».

Матчи группового этапа пройдут с 25 по 27 февраля, после чего командам будет предоставлен день отдыха. 1 марта состоятся полуфинальные встречи и квалификационная игра за 5-е место, а в последний игровой день 2 марта решится судьба итоговых мест и главного трофея турнира. На всех стадиях серии плей-офф команды проведут по одному матчу.

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#Акмолинская область   #Спорт   #Регионы   #Баскетбол  
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