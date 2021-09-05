Кубок Казахстана по армейскому рукопашному бою прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершились состязания на Кубок Казахстана по рукопашному бою и открытый турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок министра обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В Вооруженных Силах расширен охват занятий армейским рукопашным боем, который входит в программу физической подготовки военнослужащих.

В турнире приняли участие более 120 спортсменов, представляющих города и области, виды, рода войск, региональные командования, вузы, а также службу государственной охраны и МВД.

На этот раз были обкатаны новые моменты, внесенные в правила рукопашного боя. Они связаны с экипировкой спортсменов и ударной техникой.

«К примеру, с шлема бойца будет снята закрывающая лицо металлическая решетка, а перчатки-краги будут заменены на перчатки, используемые спортсменами в рукопашном бое. Также по новым условиям запрещено бить ногой в голову поверженного соперника, лежащего на татами», - проинформировал генеральный секретарь Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя РК Адиль Каирбаев.

Наряду с выступлениями в дисциплинах «Поединок», «Самооборона» армейцы состязались в метании штык-ножей и малых саперных лопат. В программу турнира также вошли показные занятия по ножевому бою.

«Ножевой бой имеет три основных направления – военно-прикладное, спортивное и самооборона. Это довольно молодой вид спорта не только в Казахстане, но и в мире. Благодаря руководству Министерства обороны, мы впервые на базе Спортивного комитета прошли базовые курсы по этой дисциплине», – пояснил участник курса капитан Мейрамбек Ильясов.

Борьба, развернувшаяся на подмостках Центрального спортивного клуба Министерства обороны, была напряженной и захватывающей. Она потребовала от участников мгновенной реакции, решительности, мужества и упорства.

«В отличие от других соревнований нынешний турнир прошел без зрителей. Однако это не означает, что они не могли наблюдать за поединками. Для этого мы специально включили онлайн трансляцию. Считаю, что состязания прошли на высоком уровне с соблюдением всех норм», – рассказал об особенностях турнира главный судья по армейскому рукопашному бою майор Еркебулан Тусупханов.

По итогам соревнований в общекомандном зачете по армейскому рукопашному бою сильнейшей признана команда войсковой части 14776, второе место у команды Десантно-штурмовых войск, замыкает тройку команда регионального командования «Юг».

В общекомандном зачете в рукопашном бое среди мужчин лидировали спортсмены из Нур-Султана, на втором месте Спортивный комитет – Центральный спортивный клуб Министерства обороны, третье место у команды Атырауской области. Среди женщин на первом месте спортсменки Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба МО РК, на втором - рукопашницы из Алматы.

По самообороне места разделились следующим образом: победителем стала команда из Атырау, на второй ступени пьедестала Алматинцы, а бронзу завоевала команда Карагандинской области.