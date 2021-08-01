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    01:01, 01 Август 2021 | GMT +6

    Кубок Казахстана: «Кайсар» вышел в лидеры группового этапа

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура группового этапа Кубка Казахстана кызылординский «Кайсар» на своем поле сыграл с «Актобе»,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Обе команды выпустили основные составы, в них были и новички. Первый тайм остался без забитых мячей, а уже на первой минуте второго главная ударная сила «волков» Каролис Лаукжемис счет в этом поединке открыл, как оказалось позже, это был единственный гол. 1:0 — сильнее кызылординцы.

    Таким образом, «Актобе» проиграл четвертый подряд матч на групповом этапе и с нулем очков потерял шансы на выход из группы С, возглавляет теперь которую с восемью очками «Кайсар», семь в активе «Астаны» и четыре имеет уральский «Акжайык».

    «Кайсар» — «Актобе» 1:0 (0:0)

    Гол: Лаукжемис 46 (1:0).




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