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Кубок Европы по фристайлу-могулу: Анастасия Городко завоевала две медали

10 Февраля 2020 06:25
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Кубок Европы по фристайлу-могулу: Анастасия Городко завоевала две медали

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - В Оре (Швеция) завершился этап Кубка мира по фристайлу-могул. В рамках соревнований Анастасия Городко дважды поднялась на пьедестал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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Спортсменка стала первой в параллельном могуле. В главном финале она смогла опередить Ханну Вессе из Германии. Также Городко стала третьей в могуле. В этом виде программы первое место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов. Серебряную медаль завоевала Май Бьеркман из Швеции.

В общем зачете Кубка Европы Анастасия продолжает удерживать лидерство.


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Ключевые слова: Спорт,
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