Кубок Европы по фристайлу-могулу: Анастасия Городко завоевала две медали

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - В Оре (Швеция) завершился этап Кубка мира по фристайлу-могул. В рамках соревнований Анастасия Городко дважды поднялась на пьедестал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка стала первой в параллельном могуле. В главном финале она смогла опередить Ханну Вессе из Германии. Также Городко стала третьей в могуле. В этом виде программы первое место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов. Серебряную медаль завоевала Май Бьеркман из Швеции.

В общем зачете Кубка Европы Анастасия продолжает удерживать лидерство.