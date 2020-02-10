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Кубок Европы по фристайлу-могулу: Анастасия Городко завоевала две медали
10 Февраля 2020 06:25
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СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - В Оре (Швеция) завершился этап Кубка мира по фристайлу-могул. В рамках соревнований Анастасия Городко дважды поднялась на пьедестал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
Новости по темеКазахстанка завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле Наши в Калгари: Галышева и Рейхерд завоевали серебро и бронзу этапа Кубка мира Казахстанцы завоевали две медали на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу
Спортсменка стала первой в параллельном могуле. В главном финале она смогла опередить Ханну Вессе из Германии. Также Городко стала третьей в могуле. В этом виде программы первое место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов. Серебряную медаль завоевала Май Бьеркман из Швеции.
В общем зачете Кубка Европы Анастасия продолжает удерживать лидерство.
Ключевые слова: Спорт,
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