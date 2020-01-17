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Кубок Европы по фристайл-могулу: Анастасия Городко в четвертый раз поднялась на подиум
17 Января 2020 19:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии завершился этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В заключительный день казахстанка Анастасия Городко вновь поднялась на ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Финальным аккордом ее выступлений стала золотая медаль. Второе место заняла Ханна Вессе из Германии. Ее коллега по команде Лена Майер стала третьей.
Добавим, что по итогам всего этапа в активе Городко четыре награды: три золотые, две из которых завоеваны в параллельном могуле, и «серебро».
Ключевые слова: Спорт,
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