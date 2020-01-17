Кубок Европы по фристайл-могулу: Анастасия Городко в четвертый раз поднялась на подиум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии завершился этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В заключительный день казахстанка Анастасия Городко вновь поднялась на ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Финальным аккордом ее выступлений стала золотая медаль. Второе место заняла Ханна Вессе из Германии. Ее коллега по команде Лена Майер стала третьей.

Добавим, что по итогам всего этапа в активе Городко четыре награды: три золотые, две из которых завоеваны в параллельном могуле, и «серебро».