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Кубок единства народов по конному спорту разыграют в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Апреля 2023, 18:15
Кубок единства народов по конному спорту разыграют в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чеcть Дня единства народа Казахстана в Астане разыграют Гран-при Кубка единства народов по конному спорту в дисциплине конкур. Посмотреть зрелищные выступления участников приглашаются жители и гости столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Наездники из Караганды, Алматы и Астаны соберутся на столичном ипподроме 1 и 2 мая. Соревнование будет проходить по шести направлениям в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».

Расписание соревнований:

01.05.2023 г.

Маршрут №1 - молодые лошади 4 лет, до 90 см;

Маршрут №2 - молодые лошади 5 лет, до 110 см;

Маршрут №4 - любители, 100 см:

02.05.2023 г.

Маршрут №3 - молодые лошади 6 лет, до 120 см;

Маршрут №5 - дети, до 110 см;

Маршрут №6 - Гран-При «Кубок единства народов», 130см.

Общий призовой фонд соревнований 12 миллионов тенге.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы и организовано городской Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта.

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