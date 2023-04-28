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Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 23:00
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В чеcть Дня единства народа Казахстана в Астане разыграют Гран-при Кубка единства народа по конному спорту в дисциплине конкур. Посмотреть зрелищные выступления участников приглашают жителей и гостей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Наездники из Караганды, Алматы и Астаны соберутся на столичном ипподроме 1 и 2 мая. Соревнование будет проходить по шести направлениям в конно-оздоровительном спортивном комплексе «Аргымак».

Расписание соревнований:
1 мая:
Маршрут №1 - молодые лошади 4 лет, до 90 см;
Маршрут №2 - молодые лошади 5 лет, до 110 см;
Маршрут №4 - любители, 100 см:
2 мая:
Маршрут №3 - молодые лошади 6 лет, до 120 см;
Маршрут №5 - дети, до 110 см;
Маршрут №6 - Гран-При «Кубок единства народов», 130см.
Общий призовой фонд соревнований 12 миллионов тенге.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы и организовано городской Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта.

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