Кубок Дэвиса – превью матча Норвегия - Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начало весны будет по-настоящему жарким. Уже 4-5 марта казахстанские теннисисты встретятся с соперниками из Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса 2022. Встреча пройдет в Осло. Запланированы четыре одиночных и один парный матч. Продолжительность каждой игры – максимум, три сета. Победитель встречи выйдет в финал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Oslo Tennisarena – это крытый теннисный центр, который был открыт в 2000 году: девять теннисных кортов и тренажерный зал. Здесь же находится офис местной федерации. За последние несколько лет сборная Норвегии именно на этой арене одержала все свои значимые победы. Перед матчем с Казахстаном специально была собрана трибуна на 1 200 мест. Как уверяют представители норвежской федерации тенниса, 4-5 марта будет аншлаг. Не затеряются и около 100 казахстанских болельщиков: они приедут не только со всех уголков Норвегии, но и часть фанатов специально приехала из Казахстана, чтобы поддержать нашу команду.

О сборной Норвегии

Главной ударной силой в составе викингов будет 23-летний Каспер Рууд - потомственный теннисист. Отец и дед Каспера тоже играли и достаточно неплохо. Рууд на данный момент занимает восьмое место в мировом рейтинге. На его счету семь титулов АТР, из которых шесть он выиграл на грунте.

Вторая ракетка Норвегии – 24-летний Виктор Дурасович - занимает 326-е место в рейтинге ATP. Также в составе есть 21-летний Лукас Хеллум Лилленген (1302-й номер в рейтинге ATP), 20-летний Герман Хойерал и 22-летний Симен Сунде Братхольм. Капитан команды - Андерс Хасет. В рейтинге сборных Норвегия располагается на 39-м месте. Лучшим результатом викингов является плей-офф Мировой группы в 1995 году. В Кубке Дэвиса норвежцы играют с 1928 года. С Казпхстаном они встретятся впервые.

Лидер Норвегии Каспер Рууд в эксклюзивном интервью пресс-службе ФТК поделился ожиданиями:

«Думаю, будет непростой матч. У Казахстана хорошая, сильная команда. Первым номером выступает Александр Бублик, которого я хорошо знаю. Мы с ним одного возраста и не раз играли на турнирах. Будет интересно. Мы, конечно, сделаем всё, чтобы выиграть. Казахстан будет делать тоже самое, так что это будет захватывающий матч. Бублик, конечно, очень опасный игрок с отличной подачей, которую сложно принимать. Кукушкина я много раз видел в телетрансляциях. Он старше меня, так что его матчи я смотрю уже много лет. Они оба опасные соперники с разным стилем игры: у Бублика подача, трикшоты и всё прочее, Кукушкин чаще играет на задней линии. Ожидаю, что матчи с ними будут разными, но при этом одинаково тяжёлыми».

Расписание:

2 марта: пресс-конференция команд и капитанов 3 марта: жеребьевка;

4 марта: две одиночные встречи (начало в 23:00 по времени Нур-Султана);

5 марта: одна парная и две одиночные встречи (начало в 19:00 по времени Нур-Султана).

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