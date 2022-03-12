Кубок Дэвиса: Команда Казахстана по теннису вошла в десятку сильнейших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана улучшила свои позиции в рейтинге мужских сборных Кубка Дэвиса Международной федерации тенниса (ITF). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан поднялся с 13-го на 9-е место после победы над соперниками из Норвегии в недавней квалификации, обеспечив себе выход в финальный этап чемпионата мира. Лидерство удерживает Хорватия. Испания расположилась на втором месте, а Франция замыкает тройку лучших.

Групповой этап турнира пройдет в сентябре, плей-офф – в ноябре. Города, которые примут групповой этап и плей-офф, будут известны в конце марта или в начале апреля текущего года.