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    19:24, 11 Март 2022 | GMT +6

    Кубок Дэвиса: Команда Казахстана по теннису вошла в десятку сильнейших

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана улучшила свои позиции в рейтинге мужских сборных Кубка Дэвиса Международной федерации тенниса (ITF). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан поднялся с 13-го на 9-е место после победы над соперниками из Норвегии в недавней квалификации, обеспечив себе выход в финальный этап чемпионата мира. Лидерство удерживает Хорватия. Испания расположилась на втором месте, а Франция замыкает тройку лучших.

    Групповой этап турнира пройдет в сентябре, плей-офф – в ноябре. Города, которые примут групповой этап и плей-офф, будут известны в конце марта или в начале апреля текущего года.


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