Кубок Дэвиса: казахстанцы одержали победу над соперниками из Нидерландов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана провела первый соревновательный день против соперников из Нидерландов. По итогам матчей казахстанские теннисисты одержали победу со счетом 2:1. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Решающий балл в актив команды Казахстана принесла встреча в парном разряде, которая завершилась убедительной победой казахстанских теннисистов.

Михаил Кукушкин, вернувшийся после победы в одиночном разряде к партнеру Александру Бублику, одержали победу над Робином Хаасом и Жан-Жюльеном Ройером.

Решение капитана Диас Доскараева оставить свой первоначальный состав в парном разряде и вернуть Кукушкина и Александра Бублика в матч с Хаасом и Жан-Жюльеном Рохером окупилось достойно, поставив казахстанскую команду на первое место в группе Е перед их поединком с Великобританией. «Это был отличный матч. Это Кубок Дэвиса, здесь любой спортсмен может показать хороший результат, независимо от своего рейтинга. Я просто рад, что мы выиграли в противостоянии с теннисистами такого высокого уровня. Должен признать, что Хасе продемонстрировал невероятную игру против Александра Бублика. Перед парной встречей мы находились в статусе андердогов. Эта победа очень важна для нас, однако наш ждет сложный матч с Великобританией», - сказал капитан команды Казахстана на Кубке Дэвиса. Диас Доскараев.