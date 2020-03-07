Кубок Дэвиса: Казахстан вышел вперед в матче с Нидерландами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Второй игровой день открыла парная встреча Андрей Голубев/Александр Недовесов — Робин Хасе/Жан-Жюльен Ройер. Победу в двух сетах одержали хозяева корта — 6:3, 6:3.

Напомним, что вчера Михаил Кукушкин в стартовой игре уступил Хасе со счетом 4:6, 7:5, 3:6, а затем Александр Бублик сравнял счет, обыграв Таллона Грикспура — 7:6, 7:6.

Далее запланированы одиночные поединки Бублик — Хасе и Кукушкин — Грикспур.



Общий счет в противостоянии стал 2:1 в пользу Казахстана.