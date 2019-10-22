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вчера 22:30
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вчера 19:14
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вчера 19:10
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вчера 17:51
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вчера 14:30
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Кубок Дэвиса: Казахстан сыграет против Великобритании и Нидерландов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 ноября в Мадриде стартуют престижные международные командные соревнования в мужском теннисе - Кубок Дэвиса. Команда Казахстана будет соревноваться в группе Е, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Кроме Казахстана, в группу Е попали команды Великобритании и Нидерландов. Турнир продлится до 24 ноября. Действующим победителем турнира является команда Хорватии.
Мировая группа, состоящая из 18 команд, будет разыгрывать основной трофей в течение недели в конце ноября. В число команд Мировой группы будут входить четыре полуфиналиста предыдущего сезона, 12 команд, отобранные по результатам квалификационных стыковых встреч в феврале, и две команды, получающие уайлд-кард от организаторов перед квалификационным раундом. Команды, участвующие в финальном турнире, будут разделены на шесть групп, из которых в четвертьфиналы плей-офф выходят шесть победителей и две команды с лучшими результатами из оставшихся.
Каждый матч будет состоять из двух одиночных и одной парной встречи, при этом все встречи будут играться до победы в двух сетах. Две худших команды по итогам группового этапа в следующем сезоне отправляются в зональные турниры, а остальные восемь получают автоматическое право на участие в следующем квалификационном этапе.
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